Jacareí receberá um novo centro de distribuição do Mercado Livre, considerado um dos maiores investimentos recentes no setor logístico da região.
O empreendimento deve movimentar cerca de R$ 500 milhões e tem previsão de gerar aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos, segundo informações divulgadas pela Prefeitura.
O complexo será instalado no bairro Jardim Esperança, em uma área estratégica pela proximidade com as rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto, importantes corredores logísticos do estado.
Atualmente, o terreno já passa por serviços de terraplanagem, etapa inicial para a implantação da estrutura.
De acordo com o projeto apresentado, o centro logístico terá cerca de 300 mil metros quadrados de área total, sendo aproximadamente 140 mil metros quadrados de área construída. A previsão da administração municipal é de que a obra seja concluída até 2027, quando as operações devem começar gradualmente.
O espaço será destinado ao armazenamento e distribuição de mercadorias, ampliando a capacidade de entregas do comércio eletrônico na região e reforçando a presença logística da empresa no estado de São Paulo.
Segundo a Prefeitura, as negociações para viabilizar o empreendimento tiveram início em 2025 e foram oficializadas no começo de 2026. A implantação do projeto também exige adaptações na infraestrutura urbana, como melhorias em vias de acesso, sinalização e logística de tráfego, principalmente para veículos de carga.
Entre as intervenções previstas na cidade estão obras viárias em corredores importantes, como a duplicação da Avenida Malek Assad e a readequação da Rua Padre Eugênio, iniciativas que fazem parte do planejamento urbano voltado à atração de grandes investimentos.
Para o prefeito Celso Florêncio (PL), a chegada do empreendimento representa um marco para o desenvolvimento econômico do município. Segundo ele, a prioridade da atual gestão é ampliar oportunidades de emprego e estimular novos investimentos na cidade.