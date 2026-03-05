Jacareí receberá um novo centro de distribuição do Mercado Livre, considerado um dos maiores investimentos recentes no setor logístico da região.

O empreendimento deve movimentar cerca de R$ 500 milhões e tem previsão de gerar aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos, segundo informações divulgadas pela Prefeitura.