Um pastor de 53 anos morreu após passar mal dentro de um motel no bairro Canaã, em Ipatinga (MG), na última quarta-feira (4). A vítima foi identificada como Moisés Galdino.

De acordo com informações do atendimento de emergência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por uma mulher que estava com o pastor no local. Ela relatou que o homem desmaiou logo após uma relação sexual.

Tentativas de reanimação