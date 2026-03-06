Um pastor de 53 anos morreu após passar mal dentro de um motel no bairro Canaã, em Ipatinga (MG), na última quarta-feira (4). A vítima foi identificada como Moisés Galdino.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações do atendimento de emergência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por uma mulher que estava com o pastor no local. Ela relatou que o homem desmaiou logo após uma relação sexual.
Tentativas de reanimação
Equipes médicas chegaram ao motel e iniciaram procedimentos de reanimação que duraram cerca de uma hora. Apesar das tentativas, o pastor não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local.
A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um infarto.
Acompanhante deixou o local
Segundo informações registradas no atendimento, a mulher que estava com o pastor deixou o motel antes da chegada da polícia. Ela teria informado aos funcionários do estabelecimento que o homem era casado.
Até o momento, não há indícios de crime.
Esposa foi chamada ao local
Após a confirmação da morte, a esposa do pastor foi chamada ao local para cuidar dos pertences e dar andamento aos trâmites legais.
De acordo com as autoridades, o corpo não apresentava sinais de violência.
O sepultamento ocorreu na quinta-feira (5), após homenagens realizadas em uma igreja no bairro Caçula, também em Ipatinga.