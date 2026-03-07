Uma mulher morreu após se afogar na manhã deste sábado (7) na Praia do Sapê, em Ubatuba, no Litoral Norte. A vítima chegou a ser socorrida por equipes de resgate, mas não resistiu.

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), a ocorrência foi registrada por volta das 9h.

Um surfista que estava no mar percebeu uma pessoa boiando na água e acionou o guarda-vidas que atuava na praia.