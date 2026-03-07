07 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
LITORAL NORTE

Mulher morre afogada na Praia do Sapê, em Ubatuba

Ubatuba
Uma mulher morreu após se afogar na manhã deste sábado (7) na Praia do Sapê, em Ubatuba, no Litoral Norte. A vítima chegou a ser socorrida por equipes de resgate, mas não resistiu.

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), a ocorrência foi registrada por volta das 9h.

Um surfista que estava no mar percebeu uma pessoa boiando na água e acionou o guarda-vidas que atuava na praia.

Quando os socorristas chegaram até a vítima, ela já estava em estado grave.

A mulher foi retirada do mar e recebeu os primeiros atendimentos na praia. Depois, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e encaminhou a vítima ao pronto-socorro.

Apesar das tentativas de reanimação e do resgate, a mulher não resistiu e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Segundo os bombeiros, a vítima aparenta ter cerca de 55 anos e ainda não foi identificada. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

