Uma mulher morreu após se afogar na manhã deste sábado (7) na Praia do Sapê, em Ubatuba, no Litoral Norte. A vítima chegou a ser socorrida por equipes de resgate, mas não resistiu.
De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), a ocorrência foi registrada por volta das 9h.
Um surfista que estava no mar percebeu uma pessoa boiando na água e acionou o guarda-vidas que atuava na praia.
Quando os socorristas chegaram até a vítima, ela já estava em estado grave.
A mulher foi retirada do mar e recebeu os primeiros atendimentos na praia. Depois, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e encaminhou a vítima ao pronto-socorro.
Apesar das tentativas de reanimação e do resgate, a mulher não resistiu e morreu após dar entrada na unidade de saúde.
Segundo os bombeiros, a vítima aparenta ter cerca de 55 anos e ainda não foi identificada. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.