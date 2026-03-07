O Taubaté ficou no empate por 1 a 1 com o Grêmio Prudente na tarde deste sábado (7), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, em jogo da última rodada da primeira fase da Série A-2 sdo Campeonato Paulista, e que serviu como despedida do Burro da Central.

Com o resultado, o time da região, comandado pelo técnico Fahel Junior, que já estava eliminado, termina com 17 pontos e sem nenhuma vitória em casa. E o adversário, que só venceu um jogo no campeonato, acabou rebaixado, pois o Monte Azul buscou empate contra o Ituano, quando perdia por 3 a 0.

Em campo, o Gremio Prudente, pressionado, foi para cima e abriu o placar logo aos 4min, com Everton Amaro. Os jogadores comemoraram muito.