O Taubaté ficou no empate por 1 a 1 com o Grêmio Prudente na tarde deste sábado (7), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, em jogo da última rodada da primeira fase da Série A-2 sdo Campeonato Paulista, e que serviu como despedida do Burro da Central.
Com o resultado, o time da região, comandado pelo técnico Fahel Junior, que já estava eliminado, termina com 17 pontos e sem nenhuma vitória em casa. E o adversário, que só venceu um jogo no campeonato, acabou rebaixado, pois o Monte Azul buscou empate contra o Ituano, quando perdia por 3 a 0.
Em campo, o Gremio Prudente, pressionado, foi para cima e abriu o placar logo aos 4min, com Everton Amaro. Os jogadores comemoraram muito.
No entanto, o Taubaté não desanimou, foi para cima e, aos 10min, teve um pênalti marcado. E o artilheiro Macário cobrou no canto direito e empatou: 1 a 1, assumindo a artilharia isolada da A-2, com oito gols.
Mas, o Burrão recuou e parecia satisfeito com o empate. E o time visitante foi para cima, na pressão, em busca do gol. Ainda assim, aquele empate ia salvando o Grêmio, já que o Monte Azul já estava perdendo por 3 a 0 fora de casa para o Ituano.
No segundo tempo, o Taubaté voltou melhor e quase virou no primeiro minuto, em chute de fora da área que passou à direita do goleiro.
Aos 3min, o Prudente teve jogador expulso e o Burrão ficou com um homem a mais em campo. Assim, o time visitante se encolheu ainda mais, já que aquele empate lhe salvava.
Já o Taubaté tentava de todo o jeito fazer mais um gol para, ao menos, terminar o campeonato com uma vitória em casa. Mas, não conseguiu e o jogo acabou empatado.