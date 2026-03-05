Dois homens morreram após tentarem assaltar um entregador que realizava entregas para a Shopee na noite de quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Militar, a vítima reagiu à ação criminosa, tomou a arma de um dos suspeitos e efetuou disparos contra a dupla.
O caso aconteceu em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. A PM informou que foi acionada por volta das 19h10 para atender uma ocorrência na Rua Terra.
Segundo os policiais, o entregador fazia entregas com um veículo quando foi surpreendido pelos dois assaltantes armados, de 27 e 28 anos. Os criminosos renderam o trabalhador, colocaram-no no compartimento traseiro do automóvel e assumiram a direção.
Em determinado momento, a vítima conseguiu acessar novamente a cabine do veículo. Durante a ação, ele tomou a arma de um dos suspeitos e atirou. O homem que dirigia foi atingido, perdeu o controle do carro e acabou colidindo com outro veículo.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. Um dos suspeitos foi levado à UPA Jardim Conceição e o outro encaminhado ao Pronto-Socorro Santo Antônio, mas ambos não resistiram aos ferimentos.
O entregador também recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro Bruno Covas. Depois, ele foi levado à delegacia para prestar depoimento e acabou liberado.
A perícia técnica esteve no local e apreendeu objetos que podem ajudar na investigação. O caso foi registrado como tentativa de roubo, morte suspeita e legítima defesa no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. As circunstâncias da ocorrência seguem sob investigação. Procurada, a Shopee não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.