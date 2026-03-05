05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Entregador da Shopee reage a assalto, toma arma e mata ladrões

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Entregador da Shopee reage a assalto e mata dois ladrões
Entregador da Shopee reage a assalto e mata dois ladrões

Dois homens morreram após tentarem assaltar um entregador que realizava entregas para a Shopee na noite de quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Militar, a vítima reagiu à ação criminosa, tomou a arma de um dos suspeitos e efetuou disparos contra a dupla.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. A PM informou que foi acionada por volta das 19h10 para atender uma ocorrência na Rua Terra.

Segundo os policiais, o entregador fazia entregas com um veículo quando foi surpreendido pelos dois assaltantes armados, de 27 e 28 anos. Os criminosos renderam o trabalhador, colocaram-no no compartimento traseiro do automóvel e assumiram a direção.

Em determinado momento, a vítima conseguiu acessar novamente a cabine do veículo. Durante a ação, ele tomou a arma de um dos suspeitos e atirou. O homem que dirigia foi atingido, perdeu o controle do carro e acabou colidindo com outro veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. Um dos suspeitos foi levado à UPA Jardim Conceição e o outro encaminhado ao Pronto-Socorro Santo Antônio, mas ambos não resistiram aos ferimentos.

O entregador também recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro Bruno Covas. Depois, ele foi levado à delegacia para prestar depoimento e acabou liberado.

A perícia técnica esteve no local e apreendeu objetos que podem ajudar na investigação. O caso foi registrado como tentativa de roubo, morte suspeita e legítima defesa no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. As circunstâncias da ocorrência seguem sob investigação. Procurada, a Shopee não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.