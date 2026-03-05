Dois homens morreram após tentarem assaltar um entregador que realizava entregas para a Shopee na noite de quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Militar, a vítima reagiu à ação criminosa, tomou a arma de um dos suspeitos e efetuou disparos contra a dupla.

O caso aconteceu em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. A PM informou que foi acionada por volta das 19h10 para atender uma ocorrência na Rua Terra.