O São José perdeu por 2 a 1 para o Sertãozinho na tarde deste sábado (7), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela última rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Com isso, a Águia do Vale perde invencibildade de dez jogos e perde pela primeira vez com o técnico Jorge Castilho. Assim, fica em quarto lugar com. 27 pontos e ficará no grupo com Ferroviária, o próprio Sertãozinho e o Juventus.
Agora, a equipe aguarda o Conselho Técnico da FPF (Federação Paulista de Futebol) para definir as datas e horários dos jogos da próxima fase.
Como foi o jogo
Em campo, o São José assustou logo aos 3min, em escanteio da esquerda. Após a cobrança, a bola foi desviada, mas a zaga do Sertãozinho salvou em cima da linha. Superior, a Águia quase marcou no lance seguinte, quando Lucas Reis recebeu cruzamento e cabeceou à direita, com perigo.
Mas, o Sertãozinho, na primeira vez que chegou ao ataque, já abriu o placar. No lance, o meia Prado recebeu na entrada da área e mandou no canto: 1 a 0, aos 8min.
E o São José sentiu o gol sofrido, já que começou a dar mais espaços para o adversário. E uma dessas jogadas, Tenner escapou livre na esquerda e bateu à direita do goleiro João Lucas e assustou.
Após a parada técnica, a Águia voltou melhor e teve uma grande chance, em cruzamento da esquerda, que o goleiro João Victor defendeu parcialmente. Na sobra, Matheus Rocha foi derrubado na linha de fundo e o árbitro marcou pênalti. No entanto, o árbitro assistente, que estava na linha, entendeu que não houve a falta, conversou com o juiz principal e o lance foi anulado. Ali, todos os jogadores do banco de reservas do São José fora para cima do assistente para reclamar. Na confusão, um jogador da Águia foi expulso, que estava no banco de reservas, além do preparador físico Renê Almeida.
Depois disso, o São José não conseguiu mais pressionar tanto o Sertãozinho e só teve mais uma boa chance aos 51min, quando Ruan avançou pela direita, avançou e mandou à esquerda, assustando o goleiro adversário.
No segundo tempo, o São José voltou com três modificações para tentar reverter o placar adverso em casa. Aos 2min, em cruzamento rasteiro da esquerda, a bola passou por todo mundo e ninguém conseguiu empurrar para a rede.
Contudo, aos 9min, Pedro Arthur recebeu a bola na direita, bateu cruzado, no canto direito e marcou um belo gol: 1 a 1.
Contudo, o time foi com tudo para cima, em busca da virada, se empolgou e deu espaço ao Sertãozinho. Em contra-ataque rápido, aos 16min, a bola sobrou de novo para Prado, que recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 1.
De novo, o gol abalou o time, que sentiu o golpe e parou de atacar. Apenas aos 36min voltou a criar, em jogada que a a bola bateu na zaga e foi para escanteio, com muito perigo.
Depois, aos 43min, a Águia chegou a marcar com Cristiano, mas ele estava impedido e lamentou muito a anulação. Nos acréscimos, o São José pressionou muito, mas não conseguiu o empate.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Matheus Rocha, Iran, Léo Rigo e Felippe Borges; Luís Otávio (Cristiano), Thomas Carvalho, Ruan (Rodrigo Carioca) e Gabriel Ramos (Pedro Arthur); Rikelmi (Michael Paulista) e Lucas Reis (Clessione). Técnio: Jorge Castilho
Sertãozinho
João Victor; Bruno, Marco, Vinícios e Helder Sá (Michel); Riquelme, Tenner, Prado (César)e Jefinho (Luizão); Lorran (Moreira) e Adiel (Kauan Cordeiro) . Técnico: Finazzi
Gols: Prado, aos 8min do 1º tempo; Pedro Arthur aos 9min e Prado aos 16 min do 2º tempo. Árbitro: João Vitor Gobi. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 7 de março de 2026. Cartões amarelos: Expulsão: Alan Stence (SJ). Público: 3.904 torcedores. Renda: R$ 83.595