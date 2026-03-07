Após a parada técnica, a Águia voltou melhor e teve uma grande chance, em cruzamento da esquerda, que o goleiro João Victor defendeu parcialmente. Na sobra, Matheus Rocha foi derrubado na linha de fundo e o árbitro marcou pênalti. No entanto, o árbitro assistente, que estava na linha, entendeu que não houve a falta, conversou com o juiz principal e o lance foi anulado. Ali, todos os jogadores do banco de reservas do São José fora para cima do assistente para reclamar. Na confusão, um jogador da Águia foi expulso, que estava no banco de reservas, além do preparador físico Renê Almeida.

Depois disso, o São José não conseguiu mais pressionar tanto o Sertãozinho e só teve mais uma boa chance aos 51min, quando Ruan avançou pela direita, avançou e mandou à esquerda, assustando o goleiro adversário.

No segundo tempo, o São José voltou com três modificações para tentar reverter o placar adverso em casa. Aos 2min, em cruzamento rasteiro da esquerda, a bola passou por todo mundo e ninguém conseguiu empurrar para a rede.

Contudo, aos 9min, Pedro Arthur recebeu a bola na direita, bateu cruzado, no canto direito e marcou um belo gol: 1 a 1.

Contudo, o time foi com tudo para cima, em busca da virada, se empolgou e deu espaço ao Sertãozinho. Em contra-ataque rápido, aos 16min, a bola sobrou de novo para Prado, que recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 1.

De novo, o gol abalou o time, que sentiu o golpe e parou de atacar. Apenas aos 36min voltou a criar, em jogada que a a bola bateu na zaga e foi para escanteio, com muito perigo.