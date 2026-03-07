O Jacareí ficou no empate por 0 a 0 com o Tanabi no estádio Alberto Victolo, na tarde deste sábado (7), pela nona rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
Com esse resultado, o time comandado pelo técnico Augusto Ambrogi completa sete jogos sem perder e sem tomar gols, chegando aos 17 pontos, dentro da zona de classificação para a segunda fase. Já o Tanabi, com 13 pontos, segue fora do G-8, em nono lugar.
Na próxima rodada, o Jacaré do Vale vai jogar em casa no outro sábado (14), quando recebe o Barretos, a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí.
Neste sábado, uma forte chuva atingiu o gramado no início do jogo e algumas poças perto da área de ataque do Tanabi atrapalharam alguns lances. Mas, a partida ficou equilibrada, onde os donos da casa tomavam a iniciativa e o Jacareí tentava surpreender nos contra-golpes.
Mas, com poucas chances de gols para os dois lados, o primeiro tempo acabou mesmo empatado por 0 a 0 e sem tantas emoções.
O segundo tempo começou mais movimentado, com os dois times procurando mais gol. Logo aos 2min, o Jacareí já teve uma chegada mais forte.
Depois, aos 9min, o Tanabi perdeu um gol incrível. Após cruzamento da direita, o atacante entrou livre na segunda trave, mas mandou para fora. Mas, ninguém conseguiu marcar até o final da partida e o placar ficou mesmo no 0 a 0.