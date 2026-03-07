O São José Basketball estreia neste domingo (8) na edição de 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino), principal competição da modalidade no país. A partida marca o início da campanha da equipe joseense no torneio e será disputada no Dia Internacional da Mulher.
O confronto será contra Santo André, às 11h, no ginásio do Parque Celso Daniel, na cidade de Santo André, na região do ABC Paulista. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil.
Conhecidas como Águias, as jogadoras de São José dos Campos chegam para a sétima participação na LBF. A equipe tenta repetir ou superar a campanha de 2025, quando terminou a competição na terceira colocação geral, resultado que igualou as melhores campanhas do clube, alcançadas também nas temporadas de 2014 e 2015.
Para a nova temporada, o time manteve boa parte da comissão técnica e renovou com algumas atletas que já faziam parte do elenco no ano passado. O grupo também recebeu reforços de outras equipes e contou com a integração de jogadoras das categorias de base.
O técnico Leandro Leal destacou a harmonia do elenco e o empenho das atletas durante a preparação para o campeonato.
Segundo ele, o grupo foi montado buscando equilíbrio e boa convivência entre as jogadoras, o que facilita o trabalho da comissão técnica. O treinador também ressaltou que algumas atletas já conhecem o estilo de trabalho da equipe, enquanto outras estão iniciando a convivência dentro do grupo.
Apesar da confiança no elenco, o comandante afirma que a equipe seguirá a temporada com cautela e foco no desenvolvimento ao longo do campeonato, pensando principalmente nas fases decisivas.
Sobre o duelo de estreia, Leal acredita que o confronto já pode ter impacto direto na classificação do torneio.
De acordo com o treinador, enfrentar Santo André logo na primeira rodada exige atenção, já que o adversário também passa por mudanças, com novo comando técnico e elenco reformulado. Mesmo assim, ele reforça que começar a competição com um bom resultado fora de casa pode ser importante para a sequência da equipe na liga.