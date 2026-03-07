O São José Basketball estreia neste domingo (8) na edição de 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino), principal competição da modalidade no país. A partida marca o início da campanha da equipe joseense no torneio e será disputada no Dia Internacional da Mulher.

O confronto será contra Santo André, às 11h, no ginásio do Parque Celso Daniel, na cidade de Santo André, na região do ABC Paulista. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil.