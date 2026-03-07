O personal trainer Eduardo Werneck Stevens, de 31 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6) após não resistir aos ferimentos causados por uma explosão em seu apartamento. Ele estava internado desde o acidente e sofreu queimaduras em cerca de 90% do corpo.
A explosão ocorreu na quinta-feira (26) no imóvel onde a vítima morava, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná. Após o resgate, Eduardo foi inicialmente atendido na cidade, mas, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferido para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, referência no tratamento de queimados.
Imagens de câmeras de segurança do estacionamento do condomínio registraram o momento da explosão. Nas gravações, é possível ver janelas se estilhaçando e uma grande quantidade de fumaça saindo do apartamento.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), que abriu investigação para apurar as causas do acidente. As conclusões dependem da análise dos laudos periciais.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil também participaram do atendimento no local no dia da explosão.