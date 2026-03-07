O personal trainer Eduardo Werneck Stevens, de 31 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6) após não resistir aos ferimentos causados por uma explosão em seu apartamento. Ele estava internado desde o acidente e sofreu queimaduras em cerca de 90% do corpo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A explosão ocorreu na quinta-feira (26) no imóvel onde a vítima morava, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná. Após o resgate, Eduardo foi inicialmente atendido na cidade, mas, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferido para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, referência no tratamento de queimados.