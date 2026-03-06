"Como mandar o filho para a escola com ameaças assim?".

O questionamento foi feito a OVALE pelo pai de um aluno da Escola Estadual Prof. Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos, palco de cenas de violência. Segundo estudantes e familiares, que cobram providências do poder público, a rotina na unidade é de medo e insegurança.

