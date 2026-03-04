A terceira unidade do Assaí em São José dos Campos será inaugurada nesta sexta-feira (6), às 8h, com a geração de cerca de 600 empregos diretos e indiretos. A nova loja amplia a presença da rede no município e reforça a oferta de postos de trabalho na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Instalada na Avenida João Marson, 2.795, na Vila Industrial, dentro do complexo Serramar Mall, a unidade marca a expansão da rede na cidade, que passa a contar com três lojas em funcionamento.
Com a abertura, o Assaí amplia as alternativas de compras tanto para consumidores finais quanto para comerciantes e empreendedores locais. A estrutura inclui setor de hortifruti com reposição diária, açougue com cortes personalizados, empório de frios com fatiamento na hora, além de padaria e cafeteria com produção ao longo do dia.
Segundo a direção da empresa, a nova operação fortalece a atuação na região leste e aproxima os serviços dos clientes que vivem ou mantêm negócios na área. “Queremos contribuir com o desenvolvimento da região, oferecendo serviços completos e preços competitivos para famílias e comerciantes”, afirmou Wesley Totti, diretor de Operações da rede.
Com a inauguração, o Assaí Atacadista passa a ter 313 unidades no país, sendo 118 no Estado de São Paulo.