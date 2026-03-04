A terceira unidade do Assaí em São José dos Campos será inaugurada nesta sexta-feira (6), às 8h, com a geração de cerca de 600 empregos diretos e indiretos. A nova loja amplia a presença da rede no município e reforça a oferta de postos de trabalho na região.

Instalada na Avenida João Marson, 2.795, na Vila Industrial, dentro do complexo Serramar Mall, a unidade marca a expansão da rede na cidade, que passa a contar com três lojas em funcionamento.