A Prefeitura de Taubaté publicou nessa quinta-feira (5) o edital do leilão para a venda de quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como Esquina do Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os quatro imóveis, que somam 1,3 milhão de metros quadrados, serão leiloados em um único lote. O lance mínimo é de R$ 185 milhões. O leilão online será encerrado às 11h15 do dia 13 de abril.