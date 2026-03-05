A Prefeitura de Taubaté publicou nessa quinta-feira (5) o edital do leilão para a venda de quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como Esquina do Brasil.
Os quatro imóveis, que somam 1,3 milhão de metros quadrados, serão leiloados em um único lote. O lance mínimo é de R$ 185 milhões. O leilão online será encerrado às 11h15 do dia 13 de abril.
O objetivo da Prefeitura é utilizar o dinheiro arrecadado com os leições para pagar dívidas. No projeto em que pediu a autorização da Câmara para a venda das áreas da Esquina do Brasil, o prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que "nosso município continua em contexto financeiro periclitante", que "as dívidas acumuladas são de dificílima administração" e que "as receitas correntes não são suficientes, de modo algum, para quitar as despesas correntes mais as dívidas consolidadas".
Também nessa quinta-feira, foi aberto o leilão para a venda de uma área de 21 mil metros quadrados que fica na Avenida Eurico Ambrogi Santos, também no Piracangaguá. Nesse caso, o lance mínimo é de R$ 7,3 milhões. O leilão, que também será feito de forma online, será encerrado em 27 de março.
Em abril de 2025, o governo Sérgio anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, sendo que 24 delas já foram a leilão - contando as cinco previstas nos leilões abertos nessa quinta-feira.
Em dezembro, a Prefeitura tentou vender três imóveis, mas nenhum lance foi apresentado. Os leilões fracassados foram da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos e de dois terrenos no loteamento São Felix do Cataguá. Nesses casos, a Prefeitura afirmou que irá fazer novas tentativas de leilão, mas ainda não divulgou se manterá a pedida mínima ou irá reavaliar o valor dos imóveis.
Em janeiro, a Prefeitura conseguiu vender 16 terrenos espalhados pela cidade por R$ 3,831 milhões. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência.