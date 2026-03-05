Encontrada morta em uma área de floresta na província de Quebec, no Canadá, a brasileira Letícia Oliveira Alves, 36 anos, possuía mestrado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), de São José dos Campos.

Ela era natural de Goiânia (GO) e formada em Química pela UFG (Universidade Federal de Goiás). Letícia deixa uma filha de 12 anos, que permaneceu em Goiânia sob os cuidados da avó e não participou das viagens feitas pela mãe ao exterior.