Um aluno pegou uma faca e ameaçou um colega durante uma briga, na manhã desta quarta-feira (5), dentro da Escola Estadual Prof° Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos.
De acordo com o relato de pais e alunos ouvidos por OVALE, um aluno chegou a ficar ferido. A família do estudante, porém, nega que ele tenha machucado alguém e afirma que ele pegou a faca para se defender de três colegas.
Durante a confusão, de acordo com informações obtidas por OVALE, um aluno teria pegado uma faca na cozinha da escola e ferido um colega. Nas redes sociais de OVALE, a mãe do estudante afirmou que o filho pegou a faca para tentar se defender de três agressores (veja mais abaixo).
Pais e alunos ouvidos pela reportagem afirmam que as brigas são frequentes na unidade e muitas delas chegam a ser gravadas, sendo posteriormente divulgadas nas redes sociais.
A briga aconteceu por volta faz 9h30 desta quinta-feira. A Polícia Militar foi acionada e três viaturas foram deslocadas para a escola. O aluno ferido foi socorrido.
"Momento de terror. Trancando ao alunos nas salas de aula com mesa atrás das portas, aluno ferido com faca, tesoura, cabo de vassoura. Foi horrível. Foi na hora do intervalo que começou a confusão", disse a mãe de uma aluna a OVALE.
"Mais um episódio de briga na escola e ninguém faz nada, o aluno chegou pegar faca dentro da cozinha da própria escola para ferir outro colega", contou a mãe de outro aluno a OVALE. A reportagem teve acesso a vídeos de brigas entre alunos.
Mãe do aluno diz que ele tentou se defender
Nas redes sociais de OVALE, a mãe do aluno que pegou a faca afirmou que o adolescente estava tentando se defender. Ela afirmou que o filho não feriu ninguém.
"Sou mãe do aluno que pegou a faca para se defender. Justifica? Não. Porém, foram três para cima dele, e no momento em que ele conseguiu escapar ele correu para a cozinha onde as tias estavam para se esconder e acabou pegando uma faca. Mas no mesmo momento ele entregou graças a Deus", afirmou ela.
"Porém, já há dias esses mesmo estavam provocando ele, empurrando ele quando passava, humilhando ele em todos o momento. Ele passou para a diretoria mas nada foi feito, creio que a diretora estava com medo por eles serem do Pinheirinho do Palmares, pois todas as vezes que meu filho reclamava e eu falava com ela, ela pedia para meu filho ficar em casa fazendo tarefa enqnto eles podiam participar normalmente das aulas. Meu filho não esfaqueou ninguém, ao contrário, ele quem sofreu os ataques", afirmou a mãe.
Violência na escola
"Essas brigas são sempre frequentes desde ano passado. Teve um aluno que levou a arma do pai. Como as crianças ficam seguras lá?", complementou.
De acordo com pais ouvidos por OVALE, as brigas são frequentes e envolvem grupos formados por adolescentes de diferentes bairros. O consumo de droga em frente à escola também é comum na área.
"Minha filha me ligou desesperada. Ano passado já separei várias brigas na porta da escola", contou outra mãe.
O que diz o Governo do Estado
OVALE entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que respondeu por meio de nota. Veja a íntegra da resposta:
"A Unidade Regional de Ensino (URE) de São José dos Campos repudia toda e qualquer forma de agressão e de incitação à violência dentro ou fora das escolas. Ao tomar conhecimento do fato, a gestão escolar interviu imediatamente, acionou a Ronda Escolar e os responsáveis pelos estudantes. Um boletim de ocorrência foi registrado e o Conselho Tutelar informado sobre o ocorrido.
O caso foi inserido no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) e um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas está à disposição para atendimento dos estudantes.
A Unidade Regional de Ensino (URE) de São José dos Campos e a direção da escola estão à disposição das autoridades e das famílias para mais esclarecimentos", diz a nota da Secretaria.