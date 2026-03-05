Um aluno pegou uma faca e ameaçou um colega durante uma briga, na manhã desta quarta-feira (5), dentro da Escola Estadual Prof° Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos.

De acordo com o relato de pais e alunos ouvidos por OVALE, um aluno chegou a ficar ferido. A família do estudante, porém, nega que ele tenha machucado alguém e afirma que ele pegou a faca para se defender de três colegas.

