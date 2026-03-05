A MRV anunciou o lançamento do Residencial Tulle, empreendimento com 320 apartamentos distribuídos em 20 blocos, em área superior a 23 mil m². O projeto será implantado no bairro Jardim Santa Tereza e integra o programa Minha Casa, Minha Vida.
O condomínio será construído em Taubaté, município com mais de 300 mil habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cidade está localizada no Vale do Paraíba e possui acesso às rodovias Presidente Dutra, Floriano Peixoto e Carlos Pedroso da Silveira, além de vias como a Avenida Dom Pedro I e a Estrada Prefeito Guido Mine.
O Residencial Tulle ficará na Avenida Cristiano Dias da Cunha, 185. As unidades terão dois dormitórios e 40,82 m². O projeto prevê opções com área privativa e apartamentos adaptáveis para pessoas com deficiência, que, após adaptação, passam a contar com um dormitório.
Nas proximidades estão a fábrica da Volkswagen em Taubaté, a EMIEF Docelina Silva de Campos, supermercados como Shibata e Max Atacadista, além de unidades de saúde e estabelecimentos comerciais. A região também conta com os shoppings Taubaté e Via Vale.
A estrutura de lazer inclui churrasqueira, playground, redário, piscinas adulto e infantil, salão de festas, pet place, playbaby e garrafão de basquete.
Segundo a empresa, as áreas comuns terão lâmpadas de LED, sensores de presença em halls e escadas, dispositivos de redução de consumo de água, sistema de contenção e reuso de águas pluviais, coleta seletiva e previsão para medição individualizada de água.
Os compradores terão acesso à plataforma digital Meu Apê MRV, que permite acompanhamento de obras, emissão de boletos, solicitação de assistência técnica, atendimento virtual e participação em programa de indicação.
De acordo com Igor Carvalho, gestor da MRV no Vale do Paraíba, o empreendimento integra a estratégia de ampliação da oferta de moradias na região por meio do programa federal.