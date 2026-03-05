A MRV anunciou o lançamento do Residencial Tulle, empreendimento com 320 apartamentos distribuídos em 20 blocos, em área superior a 23 mil m². O projeto será implantado no bairro Jardim Santa Tereza e integra o programa Minha Casa, Minha Vida.

O condomínio será construído em Taubaté, município com mais de 300 mil habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cidade está localizada no Vale do Paraíba e possui acesso às rodovias Presidente Dutra, Floriano Peixoto e Carlos Pedroso da Silveira, além de vias como a Avenida Dom Pedro I e a Estrada Prefeito Guido Mine.