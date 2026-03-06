A família do estudante envolvido em uma briga dentro da Escola Estadual Prof° Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, na zona sudeste de São José dos Campos, afirmou que o adolescente pegou uma faca para se defender de três agressores e negou que ele tenha ferido outro aluno durante a confusão registrada na escola. O caso foi revelado com exclusividade por OVALE.
O episódio ocorreu na manhã desta quinta-feira (5), durante o intervalo das aulas. Segundo relatos de pais e estudantes, a discussão entre alunos terminou em briga dentro da unidade escolar, localizada no bairro São Judas Tadeu.
De acordo com familiares, o adolescente teria sido cercado por três colegas e buscado refúgio na cozinha da escola. Nesse momento, ele teria pegado uma faca, mas logo em seguida entregou o objeto. A versão contraria o relato de outros pais e alunos, também ouvidos por OVALE, que afirmam que um dos alunos ficou ferido.
Nas redes sociais de OVALE, a mãe do estudante afirmou que o filho agiu em reação às agressões. “Sou mãe do aluno que pegou a faca para se defender. Justifica? Não. Porém, foram três para cima dele. Quando ele conseguiu escapar, correu para a cozinha onde estavam as funcionárias e acabou pegando uma faca. Mas no mesmo momento ele entregou”, afirmou.
Ela também negou que o adolescente tenha ferido outro estudante. “Meu filho não esfaqueou ninguém. Ao contrário, ele quem sofreu os ataques”, disse.
Segundo o pai de outro aluno, seu filho tentou ajudar o adolescente, que estaria sendo agredido por três pessoas. "Meu filho não tinha nada a ver com a situação, foi separar a briga e vieram já agredindo ele, pois estavam em três, ele somente revidou, defendendo o amigo que correu pra cozinha pegou a faca e já devolveu", afirmou o pai a OVALE. Ele cobrou mais segurança na escola.
Confusão mobilizou polícia
Pais e alunos disseram que a briga aconteceu por volta das 9h30 e gerou momentos de tensão na escola. A Polícia Militar foi acionada e enviou três viaturas ao local. A reportagem teve acesso a vídeos que mostram outras brigas envolvendo estudantes na unidade escolar.
Segundo pais, episódios de violência têm sido frequentes na escola, com confrontos entre grupos de adolescentes. Alguns casos teriam sido gravados e compartilhados nas redes sociais.
“Minha filha me ligou desesperada. Foi um momento de terror. Trancaram alunos nas salas com mesas atrás das portas”, relatou a mãe de uma estudante.
O que diz o governo do Estado
Procurada pela reportagem, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que a gestão escolar interveio assim que tomou conhecimento do caso.
Segundo a pasta, a Ronda Escolar e os responsáveis pelos alunos foram acionados, além do registro de boletim de ocorrência. O Conselho Tutelar também foi comunicado.
A secretaria informou ainda que o episódio foi incluído no programa Conviva SP, e que psicólogos da rede estadual estão disponíveis para atendimento dos estudantes envolvidos.