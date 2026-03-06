A família do estudante envolvido em uma briga dentro da Escola Estadual Prof° Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, na zona sudeste de São José dos Campos, afirmou que o adolescente pegou uma faca para se defender de três agressores e negou que ele tenha ferido outro aluno durante a confusão registrada na escola. O caso foi revelado com exclusividade por OVALE.

O episódio ocorreu na manhã desta quinta-feira (5), durante o intervalo das aulas. Segundo relatos de pais e estudantes, a discussão entre alunos terminou em briga dentro da unidade escolar, localizada no bairro São Judas Tadeu.