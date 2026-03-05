Aprovado

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (5) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que define regras para a movimentação de terra no município. O texto seguirá agora para sanção.

A favor

Dos 21 vereadores, 10 votaram a favor do projeto: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Sidney Campos (PSDB) e Zé Luis (PSD). Todos são da base aliada ao prefeito.