Um aluno foi esfaqueado por um colega durante uma briga, na manhã desta quarta-feira (5), dentro da Escola Estadual Prof° Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos.
Durante a confusão, de acordo com informações obtidas por OVALE, um aluno teria pegado uma faca na cozinha da escola e ferido um colega. Pais e alunos ouvidos pela reportagem afirmam que as brigas são frequentes na unidade e muitas delas chegam a ser gravadas, sendo posteriormente divulgadas nas redes sociais.
A briga aconteceu por volta faz 9h30 desta quinta-feira. A Polícia Militar foi acionada e três viaturas foram deslocadas para a escola. O aluno ferido foi socorrido.
"Momento de terror. Trancando ao alunos nas salas de aula com mesa atrás das portas, aluno ferido com faca, tesoura, cabo de vassoura. Foi horrível. Foi na hora do intervalo que começou a confusão", disse a mãe de uma aluna a OVALE.
"Mais um episódio de briga na escola e ninguém faz nada, o aluno chegou pegar faca dentro da cozinha da própria escola para ferir outro colega", contou a mãe de outro aluno a OVALE. A reportagem teve acesso a vídeos de brigas entre alunos.
"Essas brigas são sempre frequentes desde ano passado. Teve um aluno que levou a arma do pai. Como as crianças ficam seguras lá?", complementou.
De acordo com pais ouvidos por OVALE, as brigas são frequentes e envolvem grupos formados por adolescentes de diferentes bairros. O consumo de droga em frente à escola também é comum na área.
"Minha filha me ligou desesperada. Ano passado já separei várias brigas na porta da escola", contou outra mãe.
OVALE entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e a matéria será atualizada quando obtiver retorno. O comando da PM informou que foi acionado e elaborou a ocorrência no local.
*Matéria em atualização