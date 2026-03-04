Um homem de 56 anos foi encontrado morto dentro da própria residência no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos, na noite de terça-feira (3). O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do imóvel acionou a polícia após localizar a vítima sem vida no interior da casa. Ele relatou aos agentes que o homem vinha recebendo ligações telefônicas frequentes de uma pessoa não identificada, que fazia cobranças relacionadas a uma suposta dívida em dinheiro.
Familiares também prestaram informações à polícia. A ex-mulher e o filho da vítima disseram que ele possuía um veículo e que, na última sexta-feira (27), o carro teria sido levado da cidade de Mogi das Cruzes para São José dos Campos, sob a justificativa de passar por uma manutenção mecânica.
No entanto, segundo os familiares, não há informações sobre o paradeiro do automóvel, o que levanta a suspeita de que o veículo possa ter sido entregue a terceiros como forma de pagamento de dívidas relacionadas a jogos.
A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia de Polícia de São José, que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre possíveis sinais de violência ou a causa do óbito.