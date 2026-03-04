Um homem de 56 anos foi encontrado morto dentro da própria residência no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos, na noite de terça-feira (3). O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do imóvel acionou a polícia após localizar a vítima sem vida no interior da casa. Ele relatou aos agentes que o homem vinha recebendo ligações telefônicas frequentes de uma pessoa não identificada, que fazia cobranças relacionadas a uma suposta dívida em dinheiro.