A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, realizou nesta quinta-feira (5) a operação “Mulher Segura”, com foco no combate à violência doméstica e na captura de pessoas procuradas pela Justiça.
A ação foi organizada em referência ao mês dedicado às mulheres e teve como objetivo principal localizar e prender suspeitos envolvidos em crimes relacionados à violência doméstica. Durante a operação, os policiais civis conseguiram capturar nove pessoas.
Entre os detidos estão investigados por violência doméstica, tráfico de drogas e também pessoas com mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia.
Segundo a Polícia Civil, 12 pessoas foram presas desde o início da operação, que contou com o apoio de outras delegacias do município.
De acordo com os investigadores, esta é a segunda operação realizada pela DIG de Jacareí em menos de um mês com resultados expressivos no combate à criminalidade na cidade. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e cumprir novos mandados judiciais.