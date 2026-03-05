05 de março de 2026
OPERAÇÃO

Operação ‘Mulher Segura’ prende nove pessoas em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homens presos nesta quinta

A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, realizou nesta quinta-feira (5) a operação “Mulher Segura”, com foco no combate à violência doméstica e na captura de pessoas procuradas pela Justiça.

A ação foi organizada em referência ao mês dedicado às mulheres e teve como objetivo principal localizar e prender suspeitos envolvidos em crimes relacionados à violência doméstica. Durante a operação, os policiais civis conseguiram capturar nove pessoas.

Entre os detidos estão investigados por violência doméstica, tráfico de drogas e também pessoas com mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia.

Segundo a Polícia Civil, 12 pessoas foram presas desde o início da operação, que contou com o apoio de outras delegacias do município.

De acordo com os investigadores, esta é a segunda operação realizada pela DIG de Jacareí em menos de um mês com resultados expressivos no combate à criminalidade na cidade. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e cumprir novos mandados judiciais.

