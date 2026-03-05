MALVINA FELIX DE CARVALHO

Idade: 87

Data de falecimento: 05/03/2026

Velório: Outras cidades

Sepultamento: Cemitério da Saudade – São Paulo/SP

Data e horário: 06/03/2026 às 17:00

NATIMORTO (GAEL BENICIO CUSTODIO DOS SANTOS)

Idade: 0

Data de falecimento: 05/03/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP

Data e horário: 06/03/2026 às 10:00