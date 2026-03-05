MALVINA FELIX DE CARVALHO
Idade: 87
Data de falecimento: 05/03/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério da Saudade – São Paulo/SP
Data e horário: 06/03/2026 às 17:00
NATIMORTO (GAEL BENICIO CUSTODIO DOS SANTOS)
Idade: 0
Data de falecimento: 05/03/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 06/03/2026 às 10:00
CLAUDETE APARECIDA NUNES FONSECA
Idade: 79
Data de falecimento: 04/03/2026
Velório: Urbam – Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 06/03/2026 às 09:00
VALDIR GONÇALVES
Idade: 61
Data de falecimento: 05/03/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 06/03/2026 às 08:30
JOÃO SEBASTIÃO DE LIMA
Idade: 68
Data de falecimento: 04/03/2026
Velório: Urbam – Sala 3
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras – Jacareí/SP
Data e horário: 05/03/2026 às 18:00