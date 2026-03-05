O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), anunciou que o município vai receber um novo centro de distribuição do Mercado Livre, empreendimento que promete impulsionar a economia local e ampliar a geração de empregos na região.
De acordo com a prefeitura, o projeto prevê a criação de 4.500 vagas de trabalho diretas, além de outras oportunidades indiretas ligadas à cadeia logística, comércio e prestação de serviços.
A estrutura terá cerca de 140 mil metros quadrados de área construída, dimensão equivalente a aproximadamente 20 campos de futebol, consolidando-se como um dos maiores investimentos logísticos recentes na cidade.
Segundo o prefeito, a chegada do novo centro reforça a estratégia do município de atrair grandes empresas e ampliar as oportunidades para a população. Em publicação nas redes sociais, Celso Florêncio afirmou que a iniciativa representa um avanço importante para o desenvolvimento econômico de Jacareí.
O empreendimento deve fortalecer o setor logístico e ampliar a movimentação econômica da cidade, considerada estratégica pela proximidade com importantes rodovias e centros urbanos do Vale do Paraíba.
A expectativa é que, além da geração de empregos, o novo centro de distribuição contribua para o crescimento do comércio e dos serviços no município.