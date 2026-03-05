As brigas, de acordo com o relatos ouvidos por OVALE , são frequentes. Nesta última quinta-feira (5), mais um episódio de agressão foi registrado na unidade: um estudante pegou uma faca durante uma briga entre alunos e a polícia precisou ser acionada ( ver aqui ).

Pais, alunos e funcionários relatam um clima constante de medo e violência na Escola Estadual Prof. Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso , no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos .

Segundo informações obtidas pela reportagem de OVALE, a confusão ocorreu na manhã de quarta-feira (5), quando um aluno teria pegado uma faca na cozinha da escola e atingido um colega durante o confronto.

Briga mobilizou polícia e deixou aluno ferido

A briga aconteceu por volta das 9h30, durante o período de aulas. A Polícia Militar foi acionada e enviou três viaturas ao local para controlar a situação. O estudante ferido recebeu atendimento após o incidente. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dele.