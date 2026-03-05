"Momentos de terror".
Pais, alunos e funcionários relatam um clima constante de medo e violência na Escola Estadual Prof. Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos.
As brigas, de acordo com o relatos ouvidos por OVALE, são frequentes. Nesta última quinta-feira (5), mais um episódio de agressão foi registrado na unidade: um estudante pegou uma faca durante uma briga entre alunos e a polícia precisou ser acionada (ver aqui).
Segundo informações obtidas pela reportagem de OVALE, a confusão ocorreu na manhã de quarta-feira (5), quando um aluno teria pegado uma faca na cozinha da escola e atingido um colega durante o confronto.
Briga mobilizou polícia e deixou aluno ferido
A briga aconteceu por volta das 9h30, durante o período de aulas. A Polícia Militar foi acionada e enviou três viaturas ao local para controlar a situação. O estudante ferido recebeu atendimento após o incidente. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dele.
Um funcionário da escola descreveu a situação vivida dentro da unidade como um cenário de pânico.
“Foi um momento de terror. Tivemos que trancar os alunos nas salas de aula e colocar mesas atrás das portas. Teve aluno ferido com faca, tesoura e cabo de vassoura. Foi horrível. A confusão começou no horário do intervalo”, relatou.
Pais denunciam brigas frequentes
Pais de alunos afirmam que episódios de violência são recorrentes na escola e que muitos deles acabam sendo gravados e divulgados nas redes sociais.
“Mais um episódio de briga na escola e ninguém faz nada. O aluno conseguiu pegar uma faca dentro da própria cozinha da escola para ferir outro colega”, afirmou a mãe de um estudante.
Segundo ela, os conflitos entre alunos têm ocorrido desde o ano passado.
“Essas brigas são frequentes. Já teve aluno que levou a arma do pai para a escola. Como as crianças ficam seguras lá?”, questionou.
Vídeos mostram agressões entre estudantes
A reportagem teve acesso a vídeos que mostram brigas entre alunos dentro e nas proximidades da escola. De acordo com pais ouvidos pela reportagem, os confrontos geralmente envolvem grupos de adolescentes de diferentes bairros.
Moradores também relatam que o consumo de drogas nas imediações da unidade seria comum. “Minha filha me ligou desesperada. No ano passado eu mesma já tive que separar várias brigas na porta da escola”, contou outra mãe.
O que diz o Governo do Estado
OVALE entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que respondeu por meio de nota. Veja a íntegra da resposta:
"A Unidade Regional de Ensino (URE) de São José dos Campos repudia toda e qualquer forma de agressão e de incitação à violência dentro ou fora das escolas. Ao tomar conhecimento do fato, a gestão escolar interviu imediatamente, acionou a Ronda Escolar e os responsáveis pelos estudantes. Um boletim de ocorrência foi registrado e o Conselho Tutelar informado sobre o ocorrido.
O caso foi inserido no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) e um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas está à disposição para atendimento dos estudantes.
A Unidade Regional de Ensino (URE) de São José dos Campos e a direção da escola estão à disposição das autoridades e das famílias para mais esclarecimentos", diz a nota da Secretaria.