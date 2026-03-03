Foi marcado por emoção e despedidas silenciosas o velório de Daniel Moura de Sousa, realizado nesta terça-feira (3), no Horto São Dimas, em São José dos Campos. O sepultamento aconteceu às 16h30, no Cemitério Horto São Dimas.
Daniel tinha 26 anos e morreu após ser brutalmente agredido na noite de segunda-feira (2), no bairro Jardim Santa Inês 1, na zona leste da cidade. Ele e dois amigos teriam parado na rua para urinar, quando foram cercados por um grupo de agressores.
A morte gerou comoção entre familiares e amigos, que acompanharam a despedida ao longo do dia.
O corpo do jovem foi localizado em uma área de mata, atrás de um muro, a cerca de 20 metros da rua Doutor Domingos de Macedo Custódio. No local, havia manchas de sangue e garrafas de vidro quebradas.
Segundo o boletim de ocorrência, Daniel estava acompanhado de Michael Silva de Lima, de 25 anos, e de um terceiro homem identificado apenas como Eduardo, conhecido como “Dudu”. Eles teriam saído de um churrasco e parado na região quando foram abordados por um grupo de homens.
De acordo com o relato da vítima sobrevivente, cerca de cinco a oito indivíduos iniciaram as agressões após questionarem a presença do trio no local. Michael afirmou ter sido atingido na cabeça com uma garrafa de vidro e relatou que os três foram espancados com socos, chutes e pedaços de madeira.
Michael conseguiu fugir, mesmo ferido, e foi socorrido por policiais da Força Tática, sendo encaminhado ao Hospital da Vila Industrial, onde permanece internado. Daniel, por sua vez, foi encontrado já sem vida por familiares que realizavam buscas na região.
O terceiro envolvido, Eduardo, ainda não foi localizado. Há informações de que ele teria sido colocado em um veículo por desconhecidos após as agressões, mas o paradeiro segue incerto.
O caso foi registrado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.