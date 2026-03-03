Foi marcado por emoção e despedidas silenciosas o velório de Daniel Moura de Sousa, realizado nesta terça-feira (3), no Horto São Dimas, em São José dos Campos. O sepultamento aconteceu às 16h30, no Cemitério Horto São Dimas.

Daniel tinha 26 anos e morreu após ser brutalmente agredido na noite de segunda-feira (2), no bairro Jardim Santa Inês 1, na zona leste da cidade. Ele e dois amigos teriam parado na rua para urinar, quando foram cercados por um grupo de agressores.