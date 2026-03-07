07 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CIDADE INTELIGENTE

Anderson diz que contrato do CSI traz ‘novas tecnologias’ a SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Câmeras do CSI vão passar de 1.200 para 1.697, segundo o prefeito
Câmeras do CSI vão passar de 1.200 para 1.697, segundo o prefeito

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que o novo contrato do programa Cidade Inteligente, que engloba as câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), trará “novas tecnologias” para a cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo ele, a contratação não se limita ao parque de câmeras de vigilância, cujo número passará das atuais 1.200 para 1.697.

“A empresa assinou o contrato agora essa semana. A ganhadora do novo contrato, que traz novas tecnologias, traz a troca de todas as câmeras, até para a gente poder renovar todo o parque de câmeras, para a gente renovar também toda a parte de software e inteligência que tem”, disse Anderson.

Novo contrato

Com duração de 60 meses (cinco anos), o contrato foi assinado com o consórcio formado pelas empresas NipBr (Nipcable do Brasil Telecom) e L8. O valor será de R$ 64,8 milhões nesse período, o que representa R$ 12,96 milhões por ano.

Criado em 2019, o programa envolve uma série de ações, desde interligação semafórica e sinal de internet em prédios públicos e escolas municipais, até as câmeras de monitoramento do CSI.

O contrato foi assinado pela Prefeitura de São José, na última terça-feira (3), mas questionado na Justiça pela empresa Vero, responsável pelo serviço desde 2019 e que ficou em segundo lugar no novo certame, com proposta de R$ 64,85 milhões.

Tecnologias

Anderson disse que a empresa vencedora irá fornecer mais câmeras com reconhecimento facial e com sistema de leitor de placas de veículos. Os locais de instalação dos novos equipamentos estão “pré-definidos”, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, com as polícias rodoviárias e coordenado pela Guarda Civil Municipal.

“Com as ordens de serviço, ela começar a fazer a troca e a implementação de novas câmeras, até porque tem que sair de 1.186 câmeras para 1.697 câmeras, então tem um aumento significativo de câmeras”, afirmou o mandatário.

Anderson disse que a cidade terá um “grande avanço” de cobertura por câmeras nas áreas rurais da cidade. O percentual atual de 68% do território rural vai chegar a 100% de cobertura.

“Vamos conseguir cobrir 100%, até porque a gente leva fibra ótica, sistema de comunicação, para todas essas áreas. Todo esse sistema conecta todos os setores da prefeitura.”

O prefeito destacou que o contrato não é apenas para fornecer imagens por meio das câmeras, mas também de ter fibra ótica em todos os setores da prefeitura para “conectar os departamentos”.

“Isso faz com que a prefeitura fique muito mais eficiente em implementação de novo sistema, leva Wi-Fi e internet para as escolas do município, para todas as escolas. Então, tem um trabalho aí, um serviço com mais em dados, em implementação de novas tecnologias”, afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários