O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que o novo contrato do programa Cidade Inteligente, que engloba as câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), trará “novas tecnologias” para a cidade.
Segundo ele, a contratação não se limita ao parque de câmeras de vigilância, cujo número passará das atuais 1.200 para 1.697.
“A empresa assinou o contrato agora essa semana. A ganhadora do novo contrato, que traz novas tecnologias, traz a troca de todas as câmeras, até para a gente poder renovar todo o parque de câmeras, para a gente renovar também toda a parte de software e inteligência que tem”, disse Anderson.
Novo contrato
Com duração de 60 meses (cinco anos), o contrato foi assinado com o consórcio formado pelas empresas NipBr (Nipcable do Brasil Telecom) e L8. O valor será de R$ 64,8 milhões nesse período, o que representa R$ 12,96 milhões por ano.
Criado em 2019, o programa envolve uma série de ações, desde interligação semafórica e sinal de internet em prédios públicos e escolas municipais, até as câmeras de monitoramento do CSI.
O contrato foi assinado pela Prefeitura de São José, na última terça-feira (3), mas questionado na Justiça pela empresa Vero, responsável pelo serviço desde 2019 e que ficou em segundo lugar no novo certame, com proposta de R$ 64,85 milhões.
Tecnologias
Anderson disse que a empresa vencedora irá fornecer mais câmeras com reconhecimento facial e com sistema de leitor de placas de veículos. Os locais de instalação dos novos equipamentos estão “pré-definidos”, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, com as polícias rodoviárias e coordenado pela Guarda Civil Municipal.
“Com as ordens de serviço, ela começar a fazer a troca e a implementação de novas câmeras, até porque tem que sair de 1.186 câmeras para 1.697 câmeras, então tem um aumento significativo de câmeras”, afirmou o mandatário.
Anderson disse que a cidade terá um “grande avanço” de cobertura por câmeras nas áreas rurais da cidade. O percentual atual de 68% do território rural vai chegar a 100% de cobertura.
“Vamos conseguir cobrir 100%, até porque a gente leva fibra ótica, sistema de comunicação, para todas essas áreas. Todo esse sistema conecta todos os setores da prefeitura.”
O prefeito destacou que o contrato não é apenas para fornecer imagens por meio das câmeras, mas também de ter fibra ótica em todos os setores da prefeitura para “conectar os departamentos”.
“Isso faz com que a prefeitura fique muito mais eficiente em implementação de novo sistema, leva Wi-Fi e internet para as escolas do município, para todas as escolas. Então, tem um trabalho aí, um serviço com mais em dados, em implementação de novas tecnologias”, afirmou.