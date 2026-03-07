O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que o novo contrato do programa Cidade Inteligente, que engloba as câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), trará “novas tecnologias” para a cidade.

Segundo ele, a contratação não se limita ao parque de câmeras de vigilância, cujo número passará das atuais 1.200 para 1.697.