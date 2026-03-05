Fila
Ao todo, 1.768 pacientes aguardam cirurgias de ortopedia no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). A informação foi prestada à Câmara pela entidade gestora do hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).
Requerimento
No requerimento, aprovado em fevereiro, a vereadora afirmou que "muitos pacientes estão questionando quanto ao chamamento desta lista, haja vista que os pacientes estão aguardando há anos devido à demora no chamamento e a condição de saúde deles tem prejudicado muito o dia a dia destes, além das dores sentidas diariamente por muitos e alguns se encontram até acamados".
Demora
Na resposta à Câmara, a Chavantes alegou que os procedimentos "dependem da disponibilidade das salas cirúrgicas, equipe médica, materiais necessários, entre outros", e que as cirurgias de urgência "geram impacto no número de cirurgias eletivas realizadas", já que o hospital é "referência para essa finalidade para toda a região".
Sem dado
Embora o questionamento tenha sido feito no requerimento, a Chavantes não respondeu quantas cirurgias ortopédicas são realizadas por mês no hospital.