Ao todo, 1.768 pacientes aguardam cirurgias de ortopedia no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). A informação foi prestada à Câmara pela entidade gestora do hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).

Requerimento

No requerimento, aprovado em fevereiro, a vereadora afirmou que "muitos pacientes estão questionando quanto ao chamamento desta lista, haja vista que os pacientes estão aguardando há anos devido à demora no chamamento e a condição de saúde deles tem prejudicado muito o dia a dia destes, além das dores sentidas diariamente por muitos e alguns se encontram até acamados".