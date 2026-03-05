05 de março de 2026
HOSPITAL EM TAUBATÉ

HMUT tem 1,7 mil pacientes à espera de cirurgias ortopédicas

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Dado foi informado à Câmara de Taubaté pela entidade gestora do hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Dado foi informado à Câmara de Taubaté pela entidade gestora do hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Fila
Ao todo, 1.768 pacientes aguardam cirurgias de ortopedia no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). A informação foi prestada à Câmara pela entidade gestora do hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).

Requerimento
No requerimento, aprovado em fevereiro, a vereadora afirmou que "muitos pacientes estão questionando quanto ao chamamento desta lista, haja vista que os pacientes estão aguardando há anos devido à demora no chamamento e a condição de saúde deles tem prejudicado muito o dia a dia destes, além das dores sentidas diariamente por muitos e alguns se encontram até acamados".

Demora
Na resposta à Câmara, a Chavantes alegou que os procedimentos "dependem da disponibilidade das salas cirúrgicas, equipe médica, materiais necessários, entre outros", e que as cirurgias de urgência "geram impacto no número de cirurgias eletivas realizadas", já que o hospital é "referência para essa finalidade para toda a região".

Sem dado
Embora o questionamento tenha sido feito no requerimento, a Chavantes não respondeu quantas cirurgias ortopédicas são realizadas por mês no hospital.

