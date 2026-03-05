Especialidades
A Prefeitura de São José dos Campos abriu nesta quinta-feira (5) um credenciamento que visa ampliar o acesso a consultas com especialistas na rede municipal de saúde.
Vagas
Com o novo credenciamento, segundo a Prefeitura, a oferta de vagas mensais irá aumentar 54%, passando de 2.742 para 4.220 em oito especialidades médicas: gastrologista adulto e infantil, hematologista, nefrologista adulto, endocrinologista infantil, mastologista, geriatra e neurologista infantil.
Neuropediatria
Desse total, segundo a Prefeitura, 1.000 vagas "serão destinadas exclusivamente à neuropediatria, área que tem registrado crescimento expressivo na demanda, impulsionada pela procura por avaliações e laudos relacionados" ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outras neurodivergências.
Filas
"Com este aporte, a capacidade de atendimento será reforçada, beneficiando a população que aguarda nas filas. O objetivo é reduzir os tempos de espera, permitindo diagnósticos mais rápidos e o início precoce dos tratamentos, quando necessário", afirmou a Prefeitura.
Consultas
"As consultas serão realizadas tanto nos estabelecimentos das empresas habilitadas quanto nas unidades públicas, após a assinatura dos contratos com a Prefeitura. Os pacientes continuarão sendo encaminhados pela Secretaria de Saúde, garantindo acesso qualificado ao serviço conforme os protocolos estabelecidos", explicou o município.