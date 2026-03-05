Um homem baleado no rosto conseguiu dirigir até uma unidade de saúde em busca de socorro após ser alvo de um disparo de arma de fogo em Pindamonhangaba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu na noite de quarta-feira (4), quando a vítima trafegava de carro pela Estrada Municipal do Atanázio, na zona rural do município.