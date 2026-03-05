Um homem baleado no rosto conseguiu dirigir até uma unidade de saúde em busca de socorro após ser alvo de um disparo de arma de fogo em Pindamonhangaba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu na noite de quarta-feira (4), quando a vítima trafegava de carro pela Estrada Municipal do Atanázio, na zona rural do município.
Segundo relato feito à Polícia Militar, uma motocicleta se aproximou do veículo e, ao passar ao lado do automóvel, o ocupante efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o rosto do motorista.
Baleado, motorista conseguiu dirigir até a UPA
Mesmo ferido, o homem conseguiu manter o controle do carro e dirigiu até a UPA de Moreira César, onde pediu ajuda médica.
O tiro atravessou a região do rosto da vítima, mas ela permaneceu consciente e recebeu os primeiros atendimentos na unidade de saúde. Posteriormente, foi transferida para o Pronto-Socorro Municipal de Pindamonhangaba.
De acordo com o registro policial, a vítima acabou deixando o hospital antes de receber alta médica.
Autor do disparo fugiu
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista afirmou que não conseguiu identificar características da motocicleta nem do autor do disparo. Também não foi possível confirmar se havia outra pessoa na garupa.
O caso foi registrado na delegacia de Pindamonhangaba como tentativa de homicídio com autoria desconhecida.
Veículo foi apreendido para perícia
Como o local exato do crime não pôde ser identificado com precisão, a polícia decidiu apreender o carro utilizado pela vítima para realização de perícia técnica.
O veículo foi encaminhado para o pátio Dom Carmelo, em Taubaté, onde passará por análise pericial.
A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca identificar o autor do disparo e esclarecer as circunstâncias do crime.