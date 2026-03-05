A Prefeitura de São José dos Campos disse que laudo sobre as condições de habitação no Residencial Jardins de Sevilha, na região sul da cidade, não apontou “danos estruturais decorrentes da erosão aberta em frente ao prédio”.

O edifício fica na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, onde uma imensa cratera abriu-se na via pública após as fortes chuvas do começo de fevereiro. O buraco ameaçava “engolir” o prédio e obrigou os 34 moradores a deixarem o imóvel, em 7 de fevereiro. Quatro casas também foram interditadas na rua.