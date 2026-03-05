O STJ (Superior Tribunal de Justiça) irá julgar esse mês o recurso do ex-prefeito de Taubaté José Saud (PP) no processo em que a Justiça determinou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e de dados - o que inclui e-mails e trocas de mensagens - dele, do ex-secretário de Saúde Mario Celso Peloggia, do ex-secretário adjunto de Saúde Fabricio Grasnele Galvão Velasco, do ex-diretor de Saúde Fabio Henrique da Cruz, e de duas OSs (Organizações Sociais) contratadas pelo município na gestão passada, o Iesp (antigo Instituto Esperança, atual Instituto de Excelência em Saúde Pública) e o INCS (Instituto Nacional de Ciências da Saúde).

O recurso será analisado pela Primeira Turma do STJ, em sessão virtual, que terá início no dia 24. Os cinco ministros terão até sete dias para votar.