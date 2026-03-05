O Tribunal de Justiça agendou para o próximo dia 18 o julgamento da ação em que a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) pede que seja declarado inconstitucional o pagamento de adicional de risco de vida para os agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos.

Na ação, a PGJ, que representa o Ministério Público perante o Tribunal de Justiça, alega que a legislação municipal sobre o tema instituiu o adicional de forma genérica, sem indicação de situação anormal ou extraordinária que justifique o pagamento. Para a PGJ, a situação configura dupla remuneração pelo desempenho das mesmas atribuições, já que o risco de perder a vida é inerente às atividades dos guardas civis e os agentes já são remunerados por isso.