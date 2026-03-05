Caso não haja nenhuma reviravolta na nova licitação, a conclusão da obra da Efeti (Escola de Formação em Tempo Integral) do bairro Bosque dos Ipês, em São José dos Campos, deve custar R$ 12,5 milhões. A construção da unidade está paralisada há mais de dois anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esse foi o valor da proposta da empresa Virtual Home Sjc, que superou outras 13 concorrentes na licitação promovida pela Prefeitura. As propostas foram abertas nessa quinta-feira (5). O valor máximo previsto no edital era de R$ 17,3 milhões.