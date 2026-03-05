05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Sabesp renegocia débitos em ação itinerante em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Os moradores de São José dos Campos que têm débitos com a Sabesp poderão regularizar a situação neste sábado, dia 7 de março. A unidade móvel 'Van Bora' estará estacionada na Praça Afonso Pena, no Centro, das 9h às 13h, oferecendo uma série de serviços comerciais e condições especiais de negociação.

A iniciativa faz parte do programa itinerante #DáPraResolver, organizado pela Defensoria Pública. O objetivo do evento é centralizar o atendimento de diversas instituições para agilizar a solução de problemas relacionados a serviços essenciais, como água, energia elétrica e habitação, em um único local.

Serviços 

Entre os principais serviços estão:

  • Negociação de débitos: Condições especiais para quitação de contas atrasadas.

  • Facilidade de pagamento: Opções via Pix ou parcelamento no cartão de crédito.

Emissão de 2ª via: Impressão imediata de faturas para pagamento.

  • Atualização cadastral: Ajuste de dados do titular da conta.

  • Orientações gerais: Suporte sobre consumo e serviços comerciais

