Os moradores de São José dos Campos que têm débitos com a Sabesp poderão regularizar a situação neste sábado, dia 7 de março. A unidade móvel 'Van Bora' estará estacionada na Praça Afonso Pena, no Centro, das 9h às 13h, oferecendo uma série de serviços comerciais e condições especiais de negociação.
A iniciativa faz parte do programa itinerante #DáPraResolver, organizado pela Defensoria Pública. O objetivo do evento é centralizar o atendimento de diversas instituições para agilizar a solução de problemas relacionados a serviços essenciais, como água, energia elétrica e habitação, em um único local.
Serviços
Entre os principais serviços estão:
-
Negociação de débitos: Condições especiais para quitação de contas atrasadas.
-
Facilidade de pagamento: Opções via Pix ou parcelamento no cartão de crédito.
-
Emissão de 2ª via: Impressão imediata de faturas para pagamento.
Atualização cadastral: Ajuste de dados do titular da conta.
Orientações gerais: Suporte sobre consumo e serviços comerciais