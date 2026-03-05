Os moradores de São José dos Campos que têm débitos com a Sabesp poderão regularizar a situação neste sábado, dia 7 de março. A unidade móvel 'Van Bora' estará estacionada na Praça Afonso Pena, no Centro, das 9h às 13h, oferecendo uma série de serviços comerciais e condições especiais de negociação.

A iniciativa faz parte do programa itinerante #DáPraResolver, organizado pela Defensoria Pública. O objetivo do evento é centralizar o atendimento de diversas instituições para agilizar a solução de problemas relacionados a serviços essenciais, como água, energia elétrica e habitação, em um único local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Serviços