A Prefeitura de São José dos Campos abriu licitação para contratar empresa que construirá nova galeria de águas pluviais na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, região sul, onde foi aberta uma imensa cratera na via pública.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O valor máximo de referência do edital é de R$ 8,759 milhões e as propostas deverão ser enviadas até 8h26 do dia 25 de março, exclusivamente através do sistema eletrônico da Prefeitura.
As propostas serão abertas em seguida e a disputa de preços começará às 8h40 do mesmo dia. Vencerá a empresa que oferecer o menor preço global. O prazo da obra é de 12 meses.
“A contratação é necessária para a recuperação imediata da galeria, restabelecimento do escoamento das águas pluviais, estabilização do terreno e contenção da progressão da cratera, visando à mitigação dos riscos e a posterior recomposição da via pública e dos sistemas atingidos”, diz trecho do edital.
Leia mais: Após chuva, prefeitura cobre cratera com pedras em SJC
Leia mais: Cratera volta a preocupar moradores após sinais de afundamento
Cratera
A abertura da cratera no meio da rua interditou um prédio com 34 apartamentos e quatro residências no dia 7 de fevereiro, obrigando os moradores a sair de seus lares devido ao risco de afundamento dos imóveis.
A erosão causada pelo rompimento da galeria de águas pluviais da rua ameaçava ‘engolir’ o prédio e as residências.
O retorno ao prédio foi autorizado pela Defesa Civil na manhã de 15 de fevereiro, após uma semana de interdição.
Administração
Na época, a Prefeitura de São José dos Campos informou que a obra emergencial de estabilização do talude foi realizada pela Urbam. “A intervenção foi finalizada antes do prazo, resultado da atuação integrada e ininterrupta das equipes da Prefeitura, garantindo rapidez e eficiência”.
Segundo a administração municipal, o rompimento da galeria foi causado pela corrosão de tubo metálico, o que provocou o afundamento do solo e a abertura de uma erosão ao lado do prédio residencial.
Recuperação
Também na ocasião, a Prefeitura informou que a obra de recuperação da galeria contemplava três etapas técnicas, que terão continuidade.
Houve a contenção das erosões e sondagem do solo, com preenchimento das áreas comprometidas com camadas de pedras e análises geotécnicas.
Depois o preenchimento dos vazios internos, restabelecendo a integridade do maciço de solo e interrompendo o avanço do processo erosivo.
E a execução de nova galeria pelo método não destrutivo, implantada paralelamente à estrutura colapsada, reduzindo impactos à via e às edificações do entorno.
Também serão realizados serviços de topografia, inspeção robótica da tubulação e vistorias cautelares nos imóveis vizinhos.