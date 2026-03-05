A Prefeitura de São José dos Campos abriu licitação para contratar empresa que construirá nova galeria de águas pluviais na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, região sul, onde foi aberta uma imensa cratera na via pública.

O valor máximo de referência do edital é de R$ 8,759 milhões e as propostas deverão ser enviadas até 8h26 do dia 25 de março, exclusivamente através do sistema eletrônico da Prefeitura.