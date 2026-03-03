03 de março de 2026
TRAGÉDIA

PM morre após ver filha de 25 anos perder a vida em acidente

Por Da Redação | Brasília (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Uma motociclista de 25 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na manhã desta terça-feira (3). O acidente ocorreu logo depois de a jovem perder o controle da moto e cair na pista. O pai dela, policial militar que também passava pelo local em outra motocicleta, presenciou a cena e, segundo testemunhas, tirou a própria vida em seguida.

O caso foi registrado na Estrada Parque Indústria e Abastecimento, nas proximidades do viaduto Ayrton Senna, em Brasília. De acordo com relatos de pessoas que estavam na via, a vítima caiu da moto momentos antes de ser atingida pelo caminhão que trafegava pela rodovia.

Testemunhas afirmaram que o pai da jovem seguia pela mesma via quando percebeu que a filha havia se envolvido no acidente. Abalado com a situação, ele teria cometido suicídio ainda no local. As circunstâncias do acidente e das mortes devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

