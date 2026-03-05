05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PORTE ILEGAL DE ARMA

Adolescentes são apreendidos por tráfico e porte de arma falsa

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Guaratinguetá
Dois adolescentes foram apreendidos em Guaratinguetá por tráfico de drogas e porte de simulacro de arma de fogo.

A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (4), no bairro Santa Clara, em local já conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Os suspeitos foram abordados e com eles, foi localizado um simulacro de arma do tipo pistola e três rádios comunicadores, além de drogas, sendo:

  • 149 eppendorfs de cocaína;
  • 14 porções de maconha;
  • uma porção de maconha a granel;

Os menores foram conduzidos ao plantão policial onde permaneceram à disposição da Justiça.

