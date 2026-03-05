Dois adolescentes foram apreendidos em Guaratinguetá por tráfico de drogas e porte de simulacro de arma de fogo.

A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (4), no bairro Santa Clara, em local já conhecido pela prática de tráfico de drogas.

