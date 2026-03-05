Dois adolescentes foram apreendidos em Guaratinguetá por tráfico de drogas e porte de simulacro de arma de fogo.
A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (4), no bairro Santa Clara, em local já conhecido pela prática de tráfico de drogas.
Os suspeitos foram abordados e com eles, foi localizado um simulacro de arma do tipo pistola e três rádios comunicadores, além de drogas, sendo:
- 149 eppendorfs de cocaína;
- 14 porções de maconha;
- uma porção de maconha a granel;
Os menores foram conduzidos ao plantão policial onde permaneceram à disposição da Justiça.