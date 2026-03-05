Vídeos obtidos por OVALE mostram brigas travadas entre alunos dentro da Escola Estadual Prof° Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos. Com medo, pais e estudantes cobram providências.
De acordo com o relato de pais, um aluno chegou a ser ferido com uma faca por colega durante uma briga na manhã desta quinta-feira (5). A briga aconteceu por volta faz 9h30 desta quinta-feira. A Polícia Militar foi acionada.
"Mais um episódio de briga na escola e ninguém faz nada, o aluno chegou pegar faca dentro da cozinha da própria escola para ferir outro colega", contou a mãe de um aluno a OVALE.
Insegurança.
Pais e alunos ouvidos por OVALE afirmam que as brigas são frequentes na unidade e muitas delas chegam a ser gravadas, sendo posteriormente divulgadas nas redes sociais. "Essas brigas são sempre frequentes desde ano passado. Teve um aluno que levou a arma do pai. Como as crianças ficam seguras lá?", complementou.
De acordo com pais, as brigas são frequentes e envolvem grupos formados por adolescentes de diferentes bairros. O consumo de droga em frente à escola também é comum na área. "Minha filha me ligou desesperada. Ano passado já separei várias brigas na porta da escola", contou outra mãe.
O que diz o Governo do Estado
OVALE entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que respondeu por meio de nota. Veja a íntegra da resposta:
"A Unidade Regional de Ensino (URE) de São José dos Campos repudia toda e qualquer forma de agressão e de incitação à violência dentro ou fora das escolas. Ao tomar conhecimento do fato, a gestão escolar interviu imediatamente, acionou a Ronda Escolar e os responsáveis pelos estudantes. Um boletim de ocorrência foi registrado e o Conselho Tutelar informado sobre o ocorrido.
O caso foi inserido no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) e um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas está à disposição para atendimento dos estudantes.
A Unidade Regional de Ensino (URE) de São José dos Campos e a direção da escola estão à disposição das autoridades e das famílias para mais esclarecimentos", diz a nota da Secretaria.