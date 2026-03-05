Vídeos obtidos por OVALE mostram brigas travadas entre alunos dentro da Escola Estadual Prof° Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos. Com medo, pais e estudantes cobram providências.

De acordo com o relato de pais, um aluno chegou a ser ferido com uma faca por colega durante uma briga na manhã desta quinta-feira (5). A briga aconteceu por volta faz 9h30 desta quinta-feira. A Polícia Militar foi acionada.