OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Vítima aciona botão do pânico para homem descumprindo protetiva

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
Homem foi preso descumprindo medida protetiva
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva, no bairro Jaraguazinho.

A prisão ocorreu na terça-feira (3) e teve início por volta das 13h30. Os agentes foram informados pelo COI (Central de Operações e Inteligência) sobre o acionamento do botão do pânico por uma vítima pelo dispositivo SOS Maria da Penha.

Durante a operação foram empregadas quatro viaturas para garantir o cerco ao suspeito.

Ele foi localizado próximo ao endereço, na rua Sebastião Moreira, e preso em flagrante por violar a determinação de não se aproximar da mulher.

