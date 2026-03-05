A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva, no bairro Jaraguazinho.

A prisão ocorreu na terça-feira (3) e teve início por volta das 13h30. Os agentes foram informados pelo COI (Central de Operações e Inteligência) sobre o acionamento do botão do pânico por uma vítima pelo dispositivo SOS Maria da Penha.

