Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra o momento em que policiais resgatam uma criança de 2 anos sequestrada pelo próprio pai após uma perseguição que terminou com o carro capotado no interior de São Paulo. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (2), em Sumaré, e terminou com a prisão do suspeito por tentativa de homicídio.

Nas imagens, registradas por câmeras da viatura, é possível ver quando os policiais se aproximam do veículo capotado e retiram rapidamente a criança, que chora bastante, após quebrar o vidro do carro.