Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra o momento em que policiais resgatam uma criança de 2 anos sequestrada pelo próprio pai após uma perseguição que terminou com o carro capotado no interior de São Paulo. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (2), em Sumaré, e terminou com a prisão do suspeito por tentativa de homicídio.
Nas imagens, registradas por câmeras da viatura, é possível ver quando os policiais se aproximam do veículo capotado e retiram rapidamente a criança, que chora bastante, após quebrar o vidro do carro.
Segundo a Polícia Militar, o homem, de 34 anos, havia sequestrado a filha e ameaçado atear fogo no veículo, depois de jogar combustível nele próprio, na criança e no interior do carro.
Perseguição terminou em capotamento
De acordo com a polícia, os agentes já monitoravam o suspeito após receberem informações sobre as ameaças feitas contra a mãe da menina, com quem o homem havia se separado no fim do ano passado.
A perseguição começou em uma estrada de terra. O vídeo mostra o momento em que o carro passa em alta velocidade e a viatura inicia o acompanhamento.
Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Logo em seguida, os policiais correram até o carro e conseguiram retirar a criança em segurança.
Criança foi entregue à mãe
Após o resgate, a menina foi atendida e entregue à mãe sem ferimentos graves. O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado à delegacia. Segundo a corporação, a ação rápida dos policiais foi decisiva para evitar uma tragédia.