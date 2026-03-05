A Prefeitura de São José dos Campos entregou, na manhã desta quinta-feira (5), os alvarás de regularização a 39 empreendedores do segmento de trailers de alimentação que aderiram a uma campanha municipal de formalização.
A solenidade contou com a participação do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), do secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município, Mário Muniz, e de Paulo Cereda, gerente regional do Sebrae-SP. O evento também marcou o encerramento e a certificação de uma trilha de desenvolvimento oferecida pelo Sebrae-SP.
Capacitação
O processo de capacitação foi gratuito com o objetivo de apoiar os empreendedores na regularização e na transição da informalidade para uma gestão estruturada.
A trilha formativa teve início na última terça-feira (3) com oficinas práticas que abordaram temas como competitividade, organização financeira, formação de preços, marketing e estratégias de vendas, visando o faturamento e o fortalecimento da presença no mercado local.
João Luiz Sobrinho, que administra um trailer em frente ao Parque Santos Dumont há 56 anos, afirma que mesmo depois de tanto tempo de trabalho prático, ainda aprendeu coisas novas durante as aulas. "Aprendi coisas novas que não passaram pela minha cabeça sobre vendas", disse ele que agora é um empreendedor formal.
Próximos passos
A importância do processo formativo é destacada pelo representante do Sebrae-SP, Paulo Cereda. Ele afirma que, após essa formação inicial, haverá a continuidade com novos cursos para fortalecer a produtividade e gerar oportunidades. "A melhor política social que a gente pode ter é a geração de emprego", afirmou.
Segundo o secretário Mario Muniz, além do sustento familiar, as unidades de alimentação representam muito em empregabilidade "algumas delas empregam até quatro funcionários. Então é um momento representativo na cidade. Tem família que sua principal atividade é o trailer, o seu principal sustento vem desse comércio, então é realmente uma importância muito grande, fora as pessoas que consomem nesses lugares e agora vão ter lá pendurado o seu alvará de funcionamento", concluiu.
Legislação
O funcionamento dos trailers segue normas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 20.146/2025. De acordo com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, existem hoje 87 trailers devidamente cadastrados e catalogados, sendo que a instalação de novos pontos depende de autorização específica que considere critérios de saúde pública, mobilidade urbana e segurança.
O prefeito, durante a cerimônia, enfatizou que a entrega dos alvarás e certificados simboliza o compromisso dos participantes com a atuação responsável e que a regularização somada à capacitação garante segurança e promove a concorrência justa no espaço urbano.
Ele valorizou o fato de que, agora, os proprietários de trailers saem da informalidade e se tornam empresários. "É muito emocionante", disse ele. "Aqui cada um tem uma história. A gente conhece algumas, não conheço todas, mas são boas histórias, histórias de muito esforço, muita dedicação".
Com a documentação em mãos, os empreendedores agora operam 100% legalizados.
Uma nova turma com mais 36 empreendedores está iniciando a trilha rumo à formalização.