A Prefeitura de São José dos Campos entregou, na manhã desta quinta-feira (5), os alvarás de regularização a 39 empreendedores do segmento de trailers de alimentação que aderiram a uma campanha municipal de formalização.

A solenidade contou com a participação do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), do secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município, Mário Muniz, e de Paulo Cereda, gerente regional do Sebrae-SP. O evento também marcou o encerramento e a certificação de uma trilha de desenvolvimento oferecida pelo Sebrae-SP.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Capacitação