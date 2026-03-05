Dono do Banco Master e preso pela Polícia Federal, o banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido nesta quinta-feira (5) para a Penitenciária 2 de Potim, o novo "Presídio dos Famosos" no Vale do Paraíba, em substituição à penitenciária de Tremembé.
Na chegada ao presídio, logo pela manhã, o banqueiro foi colocado em uma cela de isolamento, procedimento padrão para novos detentos. Após um período de cerca de dez dias, ele deve ser encaminhado para o pavilhão do regime fechado. O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também foi preso e transferido para Potim.
Procurada, a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) confirmou a transferência do banqueiro para Potim e informou que Vorcado está em RO (Regime de Observação).
A Penitenciária 2 de Potim tem capacidade para 844 detentos e atualmente abriga 472 presos, segundo dados da SAP, atualizados na quarta-feira (4). A penitenciária foi inaugurada em 2002 e abriga presos do regime fechado, ocupando uma área construída de 7.854,69 metros quadrados.
Novo 'Presídio dos Famosos'
A unidade, que está instalada na Estrada Prefeito Élio Andrade Nogueira, no bairro dos Correias, faz parte do Complexo Penal do Potim, que também conta com a Penitenciária 1, que está superlotada. De acordo com a SAP, o presídio abriga 1.435 pessoas para uma capacidade de 748. Somadas, as duas unidades do complexo reúnem quase 2.000 detentos.
Por 23 anos, até o fim de 2025, o ‘presídio dos famosos’ era a Penitenciária 2 de Tremembé, que já abrigou presos como o ex-jogador Robinho, Alexandre Nardoni e os irmãos Cravinhos. A escolha do local ocorreu após o massacre na penitenciária do Carandiru. O padrão foi adotado pela SAP para garantir a segurança e a privacidade dos internos.
Uma decisão do governo paulista no ano passado mudou o perfil da unidade de Tremembé. Boa parte dos detentos foi transferida para a P2 de Potim, casos do médico Roger Abdelmassih e do motorista do Porsche azul, Fernando Sastre, além do empresário Sérgio Nahas.