Dono do Banco Master e preso pela Polícia Federal, o banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido nesta quinta-feira (5) para a Penitenciária 2 de Potim, o novo "Presídio dos Famosos" no Vale do Paraíba, em substituição à penitenciária de Tremembé.

Na chegada ao presídio, logo pela manhã, o banqueiro foi colocado em uma cela de isolamento, procedimento padrão para novos detentos. Após um período de cerca de dez dias, ele deve ser encaminhado para o pavilhão do regime fechado. O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também foi preso e transferido para Potim.