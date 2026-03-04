Arquivo

A Câmara de Taubaté arquivou essa semana o projeto que instituiria o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O texto havia sido enviado ao Legislativo em dezembro de 2024, pelo então prefeito José Saud (PP).

Comissão

Como prevê o Regimento Interno, o projeto foi arquivado após receber parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação.