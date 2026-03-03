Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma turma de alunos do Colégio Olavo Bilac, de São José dos Campos, realizou no último final de semana um encontro após 51 anos da formatura, que ocorreu em 1975. Eles também voltaram a se encontrar após 30 anos da primeira reunião, em 1996.

As datas foram celebradas por 22 colegas que se encontraram na Fazenda São Pedro do Jaguari, em São José dos Campos, no último sábado (28). O dia de sol marcou o reencontro de pessoas que não se viam há cinco décadas.

“A moça que organizou o churrasco chamava e ninguém queria comer, só conversar. Todo mundo conversando. Colocamos o papo em dia”, disse a economista Palmira Lemos, 68 anos, uma das ex-estudantes.

Hoje aposentada, ela contou que o primeiro encontro aconteceu 20 anos após a formatura. Depois disso, não houve mais reuniões. A ideia circulou entre alguns colegas anos atrás e finalmente saiu do papel no final de semana.