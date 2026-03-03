Requerimento

Após quatro rejeições, a Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (3) um requerimento que solicita a realização, ainda nesse mês de março, de uma audiência pública para discutir "a violência contra a mulher no município".

A favor

Dos 19 vereadores, oito votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos) - Carbonne, Isaac e Talita são os autores do pedido de audiência.