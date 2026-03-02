O Parque da Cidade, em São José dos Campos, será palco do evento “Gastronomia – Samba e Pagode” nos dias 6, 7 e 8 de março. A programação reúne música ao vivo, opções gastronômicas e atividades para toda a família. A entrada é gratuita. Na sexta-feira (6), o público poderá participar das 17h às 22h. Já no sábado (7) e domingo (8), as atividades acontecem das 11h às 22h.
Além dos shows, o evento contará com espaço pet friendly, feira de artesanato, brinquedos infláveis e parque de diversão, oferecendo opções de lazer para diferentes faixas etárias.
Na área gastronômica, os visitantes encontrarão pratos típicos como torresmo, arroz tropeiro, baião de dois, além de porções variadas e doces caseiros.
Arrecadação solidária.
Durante os três dias, haverá também um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições assistenciais do município. A doação é voluntária.
Segundo o organizador Juca Marques, a proposta é unir entretenimento e solidariedade. “Queremos oferecer uma experiência completa, com boa música, gastronomia de qualidade e diversão para toda a família, além de incentivar a ajuda a quem mais precisa”, afirmou.
Programação musical.
A agenda de shows inclui nomes conhecidos do samba e do pagode. Entre os destaques estão o cantor Billy SP, que se apresenta no sábado à noite, e o grupo Katinguelê, responsável pelo encerramento do evento no domingo.