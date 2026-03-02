O Parque da Cidade, em São José dos Campos, será palco do evento “Gastronomia – Samba e Pagode” nos dias 6, 7 e 8 de março. A programação reúne música ao vivo, opções gastronômicas e atividades para toda a família. A entrada é gratuita. Na sexta-feira (6), o público poderá participar das 17h às 22h. Já no sábado (7) e domingo (8), as atividades acontecem das 11h às 22h.

Além dos shows, o evento contará com espaço pet friendly, feira de artesanato, brinquedos infláveis e parque de diversão, oferecendo opções de lazer para diferentes faixas etárias.