Após receber parecer favorável de duas comissões, a proposta que prevê a realização de exames toxicológicos em servidores municipais poderá ser votada em plenário na Câmara de São José dos Campos. O texto é alvo de inquérito do Ministério Público, que apura "possível inconstitucionalidade" no projeto, de autoria do vereador Claudio Apolinario (PSD), que é da base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD).

A primeira versão do projeto foi apresentada ainda em maio do ano passado pelo vereador, que é pastor evangélico e está no primeiro mandato. A proposta previa "a realização periódica de exames toxicológicos" apenas em professores e outros profissionais da educação, como "auxiliares de classe, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais".