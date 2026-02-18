"O projeto substitutivo, que agora amplia para todos(as) profissionais públicos que atuem com crianças e adolescentes, além dos próprios agentes políticos eleitos, pode até aparentar mais justiça no discurso em relação ao que se propõe, mas tampouco atinge qualquer demanda em prol da melhoria da qualidade da educação e do serviço público de maneira geral. Por isso, reivindicamos que a proposta seja rejeitada e que os vereadores se voltem para as pautas que fazem sentido para aqueles que trabalham na educação", finalizou o sindicato.

Questionado pela reportagem sobre a abertura do inquérito, o vereador afirmou que respeita a atuação do MP. "É uma instituição essencial ao Estado Democrático de Direito e cumpre seu papel constitucional de fiscalização. Porém, é importante lembrar que o projeto ainda está em tramitação legislativa. Ele pode receber emendas, ajustes ou até mesmo ser rejeitado em plenário. O processo legislativo existe justamente para permitir debate, aprimoramento e análise técnica".

Apolinario também rebateu as críticas do sindicato. "É natural que o sindicato se manifeste. Isso faz parte da democracia. O que não considero produtivo é transformar uma discussão sobre saúde ocupacional em um rótulo ideológico. Quando o debate é deslocado para classificações políticas, o foco sai do conteúdo da proposta. Eu acredito que leis devem ser analisadas pelo que propõem e pelos seus efeitos concretos", disse. "O fato de existirem outros desafios estruturais na educação não invalida a necessidade de discutir saúde ocupacional. Políticas públicas não são excludentes", completou.