“Era trabalhador, um homem de família.”
É assim que a esposa de Daniel Moura de Sousa, de 26 anos, descreve o companheiro, encontrado morto na noite de segunda-feira (2) em uma área de mata no Jardim Santa Inês 1, na zona leste de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Um terceiro homem que estaria com o grupo segue desaparecido. A polícia trabalha para identificar os autores das agressões e esclarecer a motivação do crime.
Leia mais: Ataque em São José deixa morto, ferido e desaparecido
Leia mais: Adeus, Daniel: veja quem é o homem morto após churrasco em SJC
O que aconteceu
Segundo o boletim de ocorrência, Daniel havia saído de um churrasco na noite anterior e não retornou para casa. Ele participava do aniversário da companheira quando deixou a confraternização acompanhado de outros dois homens.
De acordo com relato de um sobrevivente, o grupo seguiu de carro até a região do Santa Inês. Em determinado momento, teriam parado para urinar quando foram abordados por cerca de cinco a oito homens.
Após uma discussão, eles teriam sido levados para uma área de mata, onde começaram as agressões.
O sobrevivente, identificado como Michael, contou que sofreu uma garrafada de whisky na cabeça, além de socos, chutes e golpes com pedaço de madeira. Ele conseguiu fugir pulando muros e atravessando a Via Dutra, sendo socorrido pela Força Tática e encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos.
Daniel não resistiu aos ferimentos. Um terceiro homem, identificado apenas como Eduardo, conhecido como “Dudu”, ainda não foi localizado.
Onde o corpo foi encontrado
O corpo foi localizado por familiares atrás de um muro, a cerca de 20 metros da via pública, na rua Doutor Domingos de Macedo Custódio, em um terreno baldio.
Segundo informações policiais, o local é conhecido por movimentação relacionada ao tráfico de drogas. No entanto, familiares negam qualquer envolvimento de Daniel com drogas, dívidas ou conflitos.
A área foi isolada para perícia do Instituto de Criminalística, e a Delegacia de Homicídios acompanha as investigações.
Quem era Daniel
Morador da zona norte de São José, Daniel era autônomo e vivia em união estável há cerca de seis anos.
Durante as buscas feitas pela família, ele chegou a atender uma ligação da esposa e disse apenas que estava “no Santa Inês”, antes de a chamada ser interrompida. Depois disso, não houve mais contato.
“Ele nunca ficou desaparecido assim. Sempre avisava onde estava”, relatou a companheira à polícia.