Segundo o boletim de ocorrência, Daniel havia saído de um churrasco na noite anterior e não retornou para casa. Ele participava do aniversário da companheira quando deixou a confraternização acompanhado de outros dois homens.

De acordo com relato de um sobrevivente, o grupo seguiu de carro até a região do Santa Inês. Em determinado momento, teriam parado para urinar quando foram abordados por cerca de cinco a oito homens.

Após uma discussão, eles teriam sido levados para uma área de mata, onde começaram as agressões.