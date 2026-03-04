Ele disse que se arrependeu de, anos depois, perder as antenas do Chapolin Colorado que os Mamonas usavam no palco. “Eles me deram as anteninhas do Chapolin Colorado no show. Mas na época que me deu a louca de sair de casa, fiz uma pilha com as coisas que tinha e queimei. Devo ter queimado as antenas”, lembra o escritor.

André diz que guardou também o pôster do show em Taubaté com o autógrafo de todos os Mamonas Assassinas, menos o de Bento, que estava preso no banheiro. “Quando o soltaram, me esqueci de pegar o autógrafo do Bento. Mas foi uma experiência incrível”.

“Ali estavam reunidos amigos genuínos, pessoas como nós. Pessoas que tinham sonhos e que estavam realizando todos de forma intensa. E, mais ainda, permitindo que cada um de nós participasse dessa alegria. Trinta anos se passaram, mas ainda não acredito que eles se foram. Como se fosse a maior das pegadinhas, a mais épica. Eles aparecem e dizem: a gente não morreu não”, escreveu André em postagem no Instagram, sobre o dia em que “substituiu um Mamonas Assassinas”.