A realização do sonho de ter um bar e restaurante tornou-se um pesadelo para o casal de empreendedores Luis Henrique Silva e Anna Beatriz Vogl. Com apenas cinco meses de operação, o "Casarão", localizado no Jardim Paulista, em São José dos Campos, foi condenado à demolição após um vazamento na rede da Sabesp comprometer sua estrutura.

Quatro meses depois, a família enfrenta desemprego e dívidas, enquanto aguarda uma indenização para reverter os prejuízos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incidente